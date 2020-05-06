"Масковий тиждень моди" влаштували у Литві [ Редактировать ]
У литовській столиці влаштували "масковий тиждень моди". Щоправда, замість подіуму - вулиці Вільнюса, а моделі - на білбордах. По всьому місту з'явилися світлини людей у креативних масках. Задля акції сфотографувалися і тамтешні знаменитості, і навіть сам мер. А найгарніші маски організатори відбирали в соцмережах. Креативні пропозиції надіслали сотні охочих.
Джулія Янус, організаторка "Тижня моди":
Усі пов'язки створені різними людьми. Ось ця родина на постері власноруч розмалювала звичайні медичні маски. Ті, що зараз на нас - ми придбали ще в однієї сім'ї. Люди залишилися без роботи і з шістьма дітьми. Тож узялися за корисну справу. З нами співпрацювали і дизайнери, і пересічні люди.
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