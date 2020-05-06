Проезд в общественном транспорте: лимит пассажиров увеличат [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины в рамках адаптивного карантина планирует увеличить количество мест в общественном транспорте. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Шмыгаль отметил, что все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы со стороны Кабмина и Минздрава.
Со стороны Кабмина и Минздрав все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы. Но все мы понимаем, что количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, для того, чтобы обеспечить людям возможность добираться к работе.
Как он отметил, в этом вопросе общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут просчитаны.
Ведь общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать так же постепенно и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность в каждом городе и за работу общественного транспорта.
Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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