С 11 мая условия карантина меняют: что ждет украинцев [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил отом, что с 11 мая в Украине меняют условия карантина.
Будет разрешаться прогуливаться парками, зонами отдыха, начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.
Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории страны. Каких изменений оно будет касаться? Мы делаем смягчения по сравнению с тем, что у нас есть на сегодня.
По его словам, также начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом.
Степанов добавил, что на спортбазах разрешат тренировки спортивных команд.
"Начнут работать салоны красоты. Но этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения карантина: соблюдение дистанции, масочного режима и других мер", - добавил он.
Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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