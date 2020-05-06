В среду, 6 мая, глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил отом, что с 11 мая в Украине меняют условия карантина.

Будет разрешаться прогуливаться парками, зонами отдыха, начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории страны. Каких изменений оно будет касаться? Мы делаем смягчения по сравнению с тем, что у нас есть на сегодня.

По его словам, также начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом.

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Степанов добавил, что на спортбазах разрешат тренировки спортивных команд.

"Начнут работать салоны красоты. Но этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения карантина: соблюдение дистанции, масочного режима и других мер", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.