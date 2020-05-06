В ночь на 30 апреля в Житомире компания молодых людей изнасиловала и ограбила и 19-летнего парня нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает издание "ZMINA" со ссылкой на правозащитный ЛГБТ-центр "Наш мир".

По словам представителя центра Александра Зинченкова, 19-летний парень познакомился с одним из своих обидчиков на сайте знакомств Badoo. Ночью 29 апреля они встретились рядом с домом потерпевшего. Сначала они общались, потом нападавший предложил выпить. Распивать "слабоалкоголку" они пошли в лес рядом с рекой. Там между ними возник конфликт.

"Нападавший изнасиловал, а затем избил пострадавшего и украл у него мобильный телефон. Он также позвонил своим друзьям, которые быстро приехали на машине, - четверо ребят и одна девушка", – рассказал Зинченков.

Компания молодежи продолжала издеваться над парнем под угрозой убийства. Девушка надела на него наручники, а ребята избивали и раздели донага. Мужчину несколько раз попытались изнасиловать, но он был в полубессознательном состоянии. Парень умолял его отпустить.

"Вместо этого пострадавшему говорили, что убьют или утопят. Потом потребовали 10 тысяч гривен. Ближе к рассвету парня обнаженным погнали перед машиной в сторону его дома, угрожали ножом. Все это снимали на мобильные телефоны", - рассказывает ЛБГТ-активист.

Когда садисты подъехали к дому парня, на шум вышел его отец. Воспользовавшись суматохой, парень смог скрыться, а компания насильников уехала. Отец пострадавшего вызвал скорую и полицию.

На дворе остался нож, которым пытали потерпевшего. Кроме того, парень сразу указал правоохранителям на личность главного нападающего.

Прибывший по вызову наряд полиции во дворе обнаружил нож, которым пытали парня. Также нашли остатки одежды потерпевшего и место, где его били. Кроме того, парень сразу указал правоохранителям на личность главного нападающего. Им оказался 17-летний житель Житомирского района. Полиция открыла против него уголовное производство по ст. 186 ("Грабеж").

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко уточнила, что для того, чтобы начать уголовное производство по статье "изнасилование", необходимо получить заключения определенных экспертиз, а также соответствующее заявление от потерпевшего.

Правозащитники ЛГБТ-центра составили повторное заявление по нескольким статьям: ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение", ст. 127 "Пытки", ст. 161 "Нарушение равноправия граждан" и ст. 162 "Нарушение неприкосновенности жилища" Уголовного кодекса Украины.

В данный момент парень, которого некоторые СМИ называют "трансгендером", находится в больнице.

Напомним, что ранее "Подробности" сообщали, что в Одесской области мужчина убил 20-летнюю девушку во время секса.