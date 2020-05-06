До подій на східному фронті. Одного українського захисника поранено сьогодні вранці. Одразу після опівночі російські найманці обстріляли з протитанкових гранатометів наші позиції неподалік Авдіївки. І знову під ворожим вогнем опинилися оборонці Павлополя на півдні Донеччини. Від початку доби окупанти двічі атакували армійців зі станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Наші воїни були змушені вести вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Передова неподалік селища Верхньоторецького. Тамтешні мешканці вже й підзабули, як поруч із хатами вибухають ворожі артилерійські снаряди. Та ворог нагадав. Російські окупанти вдарили із далекобійних гармат.

Одна, дві, три…Власне про щільність ворожого вогню тут більше нічого додати. А ось такий сірий колір на землі, армійці кажуть, залишається після вибуху снаряду начиненого фосфором.

Володимир, військовослужбовець збройних сил України:

Дымело оно где-то сутки и к вечеру только недавно потухло, тоесть явно било видно, что фосфор. Вот даже слышен специфический запах вонючий.

Російські найманці випустили десяток снарядів. На щастя ані цивільні, ані армійці не постраждали. От тільки про цього бійця побратими тепер кажуть "народився в сорочці". Сергій був неподалік, спостерігав за супротивником, дивом жоден осколок його не зачепив.

Ну честно говоря у меня єто било перший раз и что-би вот так сильно.

Хоча воює чоловік вже третій рік. Сергій батько чотирьох дітей.

Старший Максим, потом у меня Ваня идет ему девять, потом моя королева Никушечка и Ангелинка мой ангелочек ей два. Люблю вас! Папка ради вас здесь!

Цю непросту ділянку передової утримують бійці окремого батальйону спецпризначення "Донбас". Станіслав один із тих добровольців, які сформували підрозділ навесні чотирнадцятого. З майдану. 28 років. Відзначився у боях. Звільнення Попасної. Дебальцеве. Має поранення і контузію. І заповітну мету.

У професійне свято - день піхоти комбат вручає бійцю державну нагороду.

Так і далі тримати, ми тобою пишаємося. Служу народу України! Командире, не підведу. Дякую.

В'ячеслав Власенко, командир окремого штурмового батальйону "Донбас":