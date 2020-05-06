Перевірити всі випадки нетипової пневмонії за останні місяці минулого року закликала Всесвітня організація охорони здоров'я. Її експерти не виключають, що коронавірус почав ширитися світом значно раніше, ніж вважали дотепер. Навіть ще до того, як про спалах нової хвороби офіційно повідомив Китай. Приводом для цієї заяви стало сенсаційне відкриття французьких лікарів. Яке саме - дізнаємося від Тетяни Логунової.

Франція за темпами поширення коронавірусу наразі на п'ятому місці у світі. В країні понад 170 тисяч інфікованих і жорсткий карантин. А почалося все наприкінці січня, коли французи заявили про перші підтверджені випадки зараження. Тоді за один день у Парижі та Бордо ушпиталили відразу трьох пацієнтів.

Яздан Яздапахан, керівник інфекційного відділення лікарні Парижа:

Усі пацієнти прибули до Франції з китайського міста Ухань кілька днів тому. По прильоту жодних симптомів хвороби в них не виявили, вони з'явилися пізніше.

Дотепер вважали, що це був перший спалах хвороби в країні. Утім, цього тижня французький реаніматолог Ів Коен зробив сенсаційну заяву: хворого на коронавірус він лікував - ще наприкінці грудня. Тобто за місяць до офіційно підтверджених випадків. Ба більше ще до того, як Китай проінформував ВООЗ про спалах нової недуги. Тестів на COVID-19 у Європі тоді, звісно, ще не робили і пацієнтові діагностували "запалення легень".

Свою гучну заяву медик підтвердив документально. Він надіслав зразки, відібрані в пацієнта, на повторний аналіз. І попросив перевірити їх саме на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Потрібно перевірити всі випадки нетипової пневмонії, датовані кінцем минулого року, - відразу заявили експерти ВООЗ. І закликали країни світу взятися за це якнайшвидше.

Крістіан Ліндмайєр, представник ВООЗ:

Ми бачимо зовсім нову картину. Було б чудово, якби кожна країна перевірила на коронавірус усі випадки підозрілої пневмонії за грудень чи навіть листопад минулого року.

У ВООЗ сподіваються, що повторні аналізи допоможуть з'ясувати, коли саме коронавірус почав ширитися світом. І скільки людей, вже могли перехворіти.

Крістіан Ліндмайєр, представник ВООЗ:

Так ми зможемо краще зрозуміти потенційну циркуляцію коронавірусу. Є інформація, що перші випадки хвороби в Китаї були зафіксовані на початку грудня. Тож можливо, вже тоді інфіковані з міста Ухань подорожували країнами світу.

Те, що COVID-19 потрапив за межі Китаю раніше, ніж його почали діагностувати, не виключають і лікарі Німеччини, Італії, Великої Британії, Швеції та інших країн. В інтерв'ю ЗМІ вони зазначають, що наприкінці минулого року приймали пацієнтів із симптомами, характерними для коронавірусу. Тепер ці підозри необхідно перевірити.