В Киеве арестовали бывшего пленника боевиков, который вернулся по обмену [ Редактировать ]
В Киеве арестован Александр Садовский - бывший пленник боевиков "ДНР", вернувшийся по обмену 16 апреля. Об этом сообщает издание "Ґрати" со ссылкой на решение Шевченковского райсуда Киева от 30 апреля.
Александр Садовский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и взломе компьютерных сетей. В материалах уголовного дела упоминается о 26 потерпевших и более 290 тысячах гривен ущерба. Садовскому грозит до 12 лет лишения свободы. В розыск он был объявлен в 2018 году.
Санкцию на задержание бывшего узника донецких боевиков суд дал еще в день обмена, но из-за карантина и обсервации Садовский был взят под стражу только 30 апреля.
Шевченковский райсуд Киева постановил арестовать подозреваемого до 16 июня с возможностью выйти под залог в размере 420 тысяч гривен. Он вряд ли будет внесен, поскольку у подследственного нет постоянного места жительства и дохода, на его попечении находятся больная мать и несовершеннолетняя дочь.
В тюрьме на оккупированной территории Садовский оказался после ограбления 22 апреля 2014 года валютного обменника в Донецке. В ходе ограбления "обменника" была задушена беременная девушка-кассир. Садовский, который работал в обменнике охранником, был приговорен оккупантами к пожизненному заключению. Скорее всего, донецкие следователи решили, что он причастен к преступлению и находится в сговоре с преступниками.
Ранее "Подробности" сообщали, почему медленно продвигается процесс обмена пленниками с самопровозглашенными "республиками" на востоке Украины.
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