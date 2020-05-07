Медперсонал - супергерої: арт-митець Бенксі створив тематичну картину [ Редактировать ]
Медперсонал - супергерої, а Бетмен і Людина-павук у смітнику. Така картина з'явилася в одній з лікарень Саутгемптона у Великій Британії. Її автор - вуличний арт-митець Бенксі, який ніколи не показував обличчя, не з'являвся на публіці та не називав свого справжнього імені. В 2000 він почав малювати графіті на стінах будинків, після чого й отримав популярність.
Цього разу загадковий художник створив картину на подяку працівникам Національної ради охорони здоров'я країни - за боротьбу з коронавірусом. Медики кажуть - у непрості часи такі речі підбадьорюють.
Тодор Грибачев, підполковник Збройних сил Болгарії:
У заходах задіяли один загін солдатів. З огляду на нинішню ситуацію з коронавірусом, міністр оборони наказав, щоб усі ланки були розосереджені. Так, щоб зменшити ризик зараження.
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