У Болгарії через коронавірус змінили традиції святкування Дня хоробрості [ Редактировать ]
Військові навчання замість параду. Через коронавірус у Болгарії змінили традиції святкування Дня хоробрості. Маневри спецпризначенців провели на полігоні. На вишколі відпрацювали порятунок заручників, техніку стрільби та різноманітні тактичні вміння. Залучили гелікоптери та бронемашини.
День хоробрості, який припадає на День святого Георгія за православним церковним календарем, у країні відзначають військовим парадом від 1880 року - часу заснування болгарського війська.
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