В центре Киева прорвало трубопровод [ Редактировать ]
В Печерском районе Киева произошел прорыв водопроводных сетей. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевводоканал".
В результате инцидента без воды остались семь домов и поликлиника на Кловском спуске, для ремонта пришлось перекрыть водоснабжение еще на десяти других улицах.
По состоянию на утро 7 мая холодной воды не было в 36 домах. Согласно сообщению, ремонт повреждений продлится ориентировочно сутки.
Отмечается, что на время карантина Киевводоканал ограничил число плановых ремонтов, требующих отключения воды.
Ранее мы писали о том, что в Узбекистане прорвало дамбу, тысячи людей эвакуировали.
по теме
В Киеве 7 авто попали в ДТП
В среду, 29 апреля, в Киеве произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу 7 автомобилей
В Україні з 11 травня послаблять обмежувальні заходи
В Україні послаблять обмежувальні заходи. Але це означає не кінець карантину, а так званий "адаптивний карантин"
Киев "замело" пылью: экологи назвали причину
Экологи назвали причину пылевых бурь в Киеве, которые жители города наблюдают с 16 апреля
У Дяди Жоры случился инсульт
У украинского шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского) случился инсульт
Коронавірус дістався до атомних станцій України
Діагноз підтвердили у 15 працівників. Половина хворих зараз у лікарнях, одна людина у важкому стані. Решта - лікуються вдома