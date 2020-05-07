В Печерском районе Киева произошел прорыв водопроводных сетей. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевводоканал".

В результате инцидента без воды остались семь домов и поликлиника на Кловском спуске, для ремонта пришлось перекрыть водоснабжение еще на десяти других улицах.

По состоянию на утро 7 мая холодной воды не было в 36 домах. Согласно сообщению, ремонт повреждений продлится ориентировочно сутки.

Отмечается, что на время карантина Киевводоканал ограничил число плановых ремонтов, требующих отключения воды.

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