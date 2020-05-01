В Узбекистане на Сардобинском водохранилище произошел прорыв дамбы. Тысячи жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

Об этом сообщает "Радио Озодлик".

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"Дамбу прорвало рано утром, сначала начало затапливать поселок, которые местные называют "1А совхоз". В результате дома, которые были в километре от водохранилища, оказались под водой. На данный момент полностью затоплены два поселка", - говорится в сообщении.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Почти 11,5 тысяч жителей населенных пунктов Кургантепа, Дустлик и Юртдош эвакуировали в Мирзаабадский район. На место происшествие выехали президент и премьер-министр страны.

Ранее сообщалось, что в Канаде после прорыва дамбы затопило город.