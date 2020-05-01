В Узбекистане прорвало дамбу: эвакуировали тысячи людей (видео) [ Редактировать ]
В Узбекистане на Сардобинском водохранилище произошел прорыв дамбы. Тысячи жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.
Об этом сообщает "Радио Озодлик".
"Дамбу прорвало рано утром, сначала начало затапливать поселок, которые местные называют "1А совхоз". В результате дома, которые были в километре от водохранилища, оказались под водой. На данный момент полностью затоплены два поселка", - говорится в сообщении.
По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Почти 11,5 тысяч жителей населенных пунктов Кургантепа, Дустлик и Юртдош эвакуировали в Мирзаабадский район. На место происшествие выехали президент и премьер-министр страны.
Ранее сообщалось, что в Канаде после прорыва дамбы затопило город.
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