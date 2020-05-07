Вспышка коронавируса в Институте рака: остановлены операции, закрыта реанимация [ Редактировать ]
В Национальном институте рака обнаружили вспышку коронавируса COVID-19, в результате чего закрыли одно из отделений. Инфекцию обнаружили у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции, сообщают "Факты ICTV".
"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", - сообщил и.о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.
Для проведения тщательной дезинфекции из реанимации придется выписать всех пациентов.
"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю".
Сейчас на COVID-19 тестируют всех медработников и пациентов Института рака. Инфекция выявлена у одной из врачей реанимационного отделения. Она лечится дома на самоизоляции.
Как сообщали "Подробности", в Украине разрешили проводить плановые операции. Все пациенты, которым оказывается медицинская помощь, подлежат обязательному ПЦР-тестированию на наличие коронавируса COVID-19.
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