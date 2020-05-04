Следственным отделом Деснянского УП ГУНП в г. Киеве проводится досудебное расследование в криминальном производстве, по факту совершения уголовного преступления со стороны исполняющего обязанности руководителя Национального института рака (НИР) Александра Яцына и завладения мошенническим путем 400 тыс. грн.

Об этом стало известно из соответствующих обращений полиции в Департамент управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины и к Уполномоченному по антикоррупционной деятельности НИР, копия которых оказалась в распоряжении редакции.

В частности, отмечается, что в ходе проведения досудебного расследования установлено, что 28.12.2019 года потерпевший Ячменев Евгений Вячеславович, в качестве оплаты лекарственного средства, который должен был приобрести Яцына Александр Иванович, перевел на карту последнего денежные средства в сумме 400 000 грн, однако лекарства не получил, а Яцына А. И. мошенническим путем завладел указанными денежными средствами.

"На основании изложенного, просим предоставить заверенную надлежащим образом копию приказа на назначение на должность исполняющего обязанности руководителя Национального института рака гражданина Яцыны Александра Ивановича, а также характеристику на последнего", – говорится в письме полиции на Департамент кадровой политики Минздрава.

Как сообщил в комментарии Евгений Ячменев, он совершил около 15 переводов на личную карточку Яцыны на общую сумму 400 тыс. грн, который пообещал приобрести за эту сумму препарат для химиотерапии за границей, которого нет в Украине.

"На многочисленные просьбы сообщить, когда будет препарат – несколько месяцев он обещал, что со дня на день, а потом и вовсе перестал отвечать. Это не просто мошенничество, а желание заработать на горе людей, родственники которых отдадут последние, чтобы спасти своих близких. Надеюсь, правоохранительные органы привлекут его к ответственности. Такие как Яцына не достойны занимать высокие должности в учреждениях здравоохранения", - заявил Ячменев.

В свою очередь, в обращении на Уполномоченного по антикоррупционной деятельности НИР Сергея Пономаренко, представители Деснянского следственного управления просят провести служебную проверку относительного этого инцидента и сообщить о ее результатах.

Напомним, Александр Яцына был назначен на должность и.о. руководителя Национального института рака 15 апреля 2020 года.