Хлорка, ганчірка та швабра: як комунальники України справляються із дезінфекцією

Ганчірка, змочена у хлорці чи спирті, відро і швабра - поки що найрозповсюдженіша в Україні технологія дезінфекції. Та хоч і так, але до порад лікарів більшість чиновників і роботодавців усе-таки дослухаються