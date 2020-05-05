Какие хирургические операции разрешено проводить в Украине [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины опубликовал список медицинских услуг, которые могут предоставляться пациентам во время карантина. Ранее учреждениям здравоохранения было запрещено проводить плановую госпитализацию пациентов и плановые операции. Теперь сделан ряд исключений:
- оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, где заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;
- оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.
Все пациенты, которым оказывается медицинская помощь, подлежат обязательному ПЦР-тестированию на наличие коронавируса COVID-19.
Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.
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