Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В частности, предлагается исключить из КоАП такие нормы:

пункт 21 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);

часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;

статью 271 (Штрафные баллы)

в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова "или 50 штрафных баллов".

Ранее мы писали о том, что Рада отменила штрафные баллы для водителей.