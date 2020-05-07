Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.
Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
В частности, предлагается исключить из КоАП такие нормы:
- пункт 21 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);
- часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;
- статью 271 (Штрафные баллы)
- в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова "или 50 штрафных баллов".
Ранее мы писали о том, что Рада отменила штрафные баллы для водителей.
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