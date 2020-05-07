У одного из работников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как он сообщил, результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 сотрудников, которые контактировали с больным, а максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в удаленный режим работы.

В частности, Бондаренко сам сделал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В пресс-службе добавили, что в области сейчас 624 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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