Нацбанк почав активно поповнювати міжнародні валютні резерви України. В НБУ відзначили, що минулого місяця ажіотажний попит на валюту знизився, тож це дозволило відновити операції з нарощування резервів. У квітні вони зросли на понад 770 мільйонів доларів. Зараз їх обсяг покриває 4 з половиною місяці майбутнього імпорту. Цього цілком достатньо для виконання зобов'язань України, а також поточних операцій уряду та НБУ.

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Через загрозу посухи в Україні починають змінювати режим роботи водосховищ. Щоб хоч якось зберегти українські річки, "Держводагентство" обмежило кількість води, яка проходить крізь турбіни Кременчуцької гідроелектростанції. Поки що - лише на травень. За прогнозами, це дозволить наповнювати основні водосховища дніпровського каскаду, втім, "Укргідроенерго" зможе виробити на чверть менше електроенергії, ніж планувалося. Якщо загроза посухи посилиться, обсяги використання води можуть обмежити й для інших гідроелектростанцій. Проте для населення - їх скорочувати не планують. За даними "Держводагентства", станом на кінець квітня рівень води у водосховищах Дніпровського каскаду був на 6 відсотків нижчий за норму.

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Україна може втратити до 20 відсотків врожаю через весняні заморозки, - так вважають науковці Інституту сільського господарства степу. Найбільш уражені: ячмінь, ріпак та озимі культури. Не витримали перепадів температури і деякі сорти пшениці іноземної селекції. Втім, більшість сортів, особливо виведені в Україні, несприятливі умови все ж пережили. Такий прогноз збігається з очікуваннями Мін-економіки. Там прогнозують приблизно 60 мільйонів тонн врожаю. Торік зібрали рекордні 75 мільйонів тонн.

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В Україні не відновили роботу понад три десятки продуктових ринків. Більшість із них - столичні. Виявилося, що вони не готові повністю виконати всі протиепідемічі вимоги. Місцева влада закрила за неналежну підготовку лише 4 ринки, не відкривати решту - вирішили самі керівники. На ринках усі обов'язково мають бути в масках та дотримуватися півтораметрової дистанції. Відстань між прилавками - щонайменше три метри. На вході персоналу та покупцям повинні вимірювати температуру, а контактні поверхні - дезінфікувати щотри години. Навіть за умови дотримання всіх цих вимог, працювати мають право лише офіційні продуктові ринки. Стихійна торгівля - заборонена.

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Українські домогосподарства встановили сонячних панелей майже на 500 мільйонів євро. Такі дані "Держенергоефективності". Загальна потужність сонячних електростанцій складає понад 600 мегаватів. Найбільше в сонячну електроенергію інвестували жителі Дніпропетровщини, Тернопільщини та Київщини. Також серед лідерів Івано-Франківська та Закарпатська області. Загалом, наразі в Україні понад 24 тисячі таких домашніх електростанцій. За рік вони здатні генерувати більш ніж 700 мільйонів кіловат-годин. Цього могло б вистачити майже на чверть мільйона родин.