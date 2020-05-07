Вибори на Донбасі за нинішніх умов неможливі, - з такою заявою виступив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент. Він зазначив, що забезпечити чесне голосування під час місцевих виборів на окупованих територіях можна лише за умов повного припинення вогню, виведення російських військ і встановлення Україною контролю над її кордоном.

Також він додав: Київ прагне припинити воєнні дії на сході країни, однак чи хоче цього ж Кремль - не зрозуміло. В Держдепі наголосили, що виконання Мінських домовленостей, які ігнорує Росія, це єдиний шлях до миру.