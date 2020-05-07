Білорусь скасувала акредитацію двом російським журналістам, - про це офіційний Мінськ повідомив посольству РФ. Двоє борзописців "Пєрвава канала" не зобов'язані покинути територію Білорусі, але відтепер не можуть виконувати службові обов'язки.

Причиною такого рішення білоруської влади став інформаційний сюжет про ситуацію в місті Стоубци - райцентрі у Міській області Білорусі. Матеріал вийшов в ефір напередодні. Автори, зокрема, повідомили, що "ситуація з коронавірусом різко погіршилася" і що "офіційна статистика не викликає довіри у місцевих жителів". На відео ж - показали кадри з місцевого цвинтаря.

З одного боку, цей випадок можна трактувати у світлі рішень Олександра Лукашенка, який, як він сам каже "не бачить вірусу в Білорусі" й навіть планує провести 9 травня військовий парад. З іншого, українці на власному досвіді добре вивчили, що російські журналісти часто навмисно "згущують фарби" і не нехтують підспівувати кремлівській пропаганді. Причому, про те "як там у сусідів" найчастіше російські ЗМІ починають розповідати, щойно ситуація погіршується в самій Росії.