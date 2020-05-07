Громадський транспорт у Бельгії, Франції, Іспанії, Португалії та кількох інших країнах ЄС з цього тижня запрацював на повну. Оскільки ряд держав послабили карантин і дозволили громадянам пересуватися вільніше, відновили й рух. На яких саме умовах?

Не одягнеш маску, не купиш навіть і квиток у касі. Таке правило працює в Бельгії з понеділка. 4 травня тут дозволили повернутися до офісів, проте в дорогу треба спорядитися: заходити в громадський транспорт без маски не можна.

Зберігати дистанцію, не заходити через передні двері та не мати можливості розпитати щось у водіїв - вони тепер захищені скляним бар'єром. Пасажирські крісла помарковані написами "будь ласка, не сідайте тут" - аби люди зберігали дистанцію. Проте, найбільше дискомфорту у бельгійців викликають саме маски. До цього нововведення вони не призвичаїлись.

Аннабель Шампетьєр, жителька Брюсселя:

У мене таке відчуття, ніби я задихаюся. Не можу дихати в масці, це жахливо. Додаткові клопоти - це те, що я мушу її прати, коли приходжу на роботу, щоб одягти ввечері знову.

Рене Хофман, житель Брюсселя:

Це занадто. Ми пережили іспанський грип і багато іншого. Але цього разу ситуація зайшла надто далеко.

Метро, трамваї та тролейбуси тепер ходять за звичними графіками. Хоча повністю їх і не зупиняли - лише скоротили частоту маршрутів на третину. Працював під час карантину громадський транспорт у всій західній Європі. З певними корективами. Лондон закрив 15% станцій метро. Італія припинила маршрути після 9 вечора, Франція скоротила на половину. Натовпів не було через заборони виходити з дому без вагомої причини.

Від середини березня до початку травня в Мадриді, Римі та Парижі пасажиропотік знизився на 87 відсотків, в Афінах - на 82, Берліні - на 65.

В Іспанії та Франції для поїздки в автобусі чи метро потрібно було мати спеціальний документ, який би обґрунтовував ціль поїздки. Обмеженою була і кількість пасажирів. У великі автобуси пускали до 20 осіб, а в найменші, схожі на українські маршрутки, - до 5 людей.

Крістіна Жіменез, співробітниця банку:

Тепер людей значно більше, навіть трохи затісно. Досі не бачила так багато пасажирів у масках. Але, як на мене, в метро варто було б запровадити ще й вимогу одягати рукавички - ми ж усього торкаємося руками.

За поручні пасажири беруться усе рідше, а транспортні служби стали значно ретельніше їх мити щодня.

Валері Буржуа, операційний координатор метро у місті Ренн:

Зараз ми витрачаємо удвічі більше часу на прибирання вагонів, бо їх повністю дезінфікують противірусними засобами. Усе, що ви бачите, миється: стіни, поручні, сидіння.

Тим часом, у Лондоні досі закриті 40 з 270 станцій метро. У Словенії громадський транспорт повністю зупинили 16 березня і запустити мають лише з понеділка.

Вдавались до таких же меж на місяць ще Хорватія та Сербія, проте в кінці квітня перезапустили рух. Тож наразі майже уся Європа повернулась до нормального "транспортного" життя.