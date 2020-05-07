Росія визнала військову присутність у Сирії [ Редактировать ]
Москва вперше повідомила про присутність росгвардійців у Сирії. Причому, ніби як випадково. Про це начебто обмовився керівник Росгвардії Віктор Золотарьов. Звітуючи перед Путіним, той заявив, що обмежений контингент виконує завдання у Сирії разом з об'єднаним угрупованням військ на Північному Кавказі.
Росгвардію створено у 2016 році на базі внутрішніх військ МВС. Основними її завданнями називали підтримку громадського порядку та охорону важливих державних об'єктів всередині країни. Використання підрозділів Росгвардії за межами Росії законодавчо не прописано. У 2015 році Рада Федерації одноголосно ухвалила рішення, яким дозволила використовувати збройні сили РФ за кордоном, але росгвардію створили роком пізніше.
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