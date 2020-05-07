У четвірку лідерів за кількістю інфікованих зараз входять Сполучені Штати, Іспанія, Італія та Велика Британія. Загалом у світі коронавірус подолали понад мільйон з чвертю людей. Кількість випадків зараження за весь час пандемії зараз складає майже 3 мільйони 770 тисяч. Померли близько 265 тисяч пацієнтів. Однак, часом уряди багатьох країн продовжують поступове зняття карантину.

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Уряд Данії пропонує відкрити торговельні центри, ресторани та кафе. А також відновити навчання для старшокласників. Черговий етап послаблення протиепідемічних обмежень має набути чинності вже від понеділка. Якщо його підтримає парламентська більшість. Медики ж упевнені: запропоноване пом'якшення карантину навряд чи призведе до сплеску захворюваності, якщо населення і далі дотримуватиметься правил соціальної дистанції та гігієни.

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Відкрити для клієнтів ресторани і бари з одинадцятого травня планують і Нідерланди. Тоді ж запрацюють салони краси - за умови попереднього запису та контролю наявності підозрілих симптомів у клієнтів. Також можна буде займатися безконтактними видами спорту просто неба. Якщо хворих і надалі меншатиме, країна поступово скасовуватиме решту обмежень упродовж літа. І від першого вересня дозволить роботу секс-клубів, казино та відновить спортивні змагання.

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У французьких лікарнях статистика щодо хворих на COVID-19 йде на спад. Зокрема, минулої доби з реанімацій виписали майже три сотні пацієнтів, водночас понад три тисячі людей досі залишаються у відділеннях інтенсивної терапії. Франція на шостому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Від початку епідемії в країні померли майже 26 тисяч людей.

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"Епідемія під контролем", - заявляють у Туреччині. У Міністерстві охорони здоров'я звітують про успішне завершення першого етапу боротьби з інфекцією. Тож тепер країна поступово послаблюватиме обмеження. Цю фазу називають "контрольованим суспільним життям". Тобто певні обмеження таки зберігатимуться. Також, щоб запобігти повторному спалаху, турецькі чиновники обіцяють нарощувати тестування для виявлення хвороби на ранній стадії. Водночас напередодні в країні зареєстровано 2253 нових випадки зараження. Це найвищий показник від 30 квітня.

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У Сербії парламент скасував надзвичайний стан, запроваджений через пандемію 15 березня. Це означає, що в країні більше не діє комендантська година, літні люди можуть виходити на вулицю, у Белграді вже від п'ятниці запрацює міський транспорт, а від понеділка діти повертаються в дитячі садки та ясла. Втім, в країні і досіє діє вимога носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, заочне навчання школах, а також заборона на масові заходи та роботу розважальних закладів.