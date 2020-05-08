По состоянию на пятницу, 8 мая, в США от коронавируса COVID-19 скончались 76 928 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 292 623, выздоровели 217 250 человек.

Всего в мире заболели коронавирусом 3 916 338 человек, умерли - 270 711, выздоровели 1 343 054 больных.

Ранее мы писали, что спецслужбы США выяснили, почему Китай скрывал данные о COVID-19.