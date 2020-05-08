В США от COVID-19 скончались почти 77 тысяч человек [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 8 мая, в США от коронавируса COVID-19 скончались 76 928 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 292 623, выздоровели 217 250 человек.
Всего в мире заболели коронавирусом 3 916 338 человек, умерли - 270 711, выздоровели 1 343 054 больных.
Ранее мы писали, что спецслужбы США выяснили, почему Китай скрывал данные о COVID-19.
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