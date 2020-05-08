Какие планы на лето?

Этот, для начала мая, традиционный вопрос для украинцев в этом году стоит куда острее. Если еще год назад точно ответить на этот вопрос мы не могли из-за финансовых проблем, обилия предложений, или проблем с оформлением отпуска, то в этом году все иначе. Коронавирус изрядно корректирует планы украинцев. И дело не только в финансовом благополучии, а и в возможности вообще куда-то вылететь и прилететь. Какие есть варианты? И как туристические мекки Европы и Юга приспосабливаются к карантину?

Будут ли дорожать путевки?

Однозначно ответить на этот вопрос пока невозможно. Все зависит от конъюнктуры рынка и экономического положения в странах, для которых туризм - основной источник прибыли.

На данный момент, опубликованные туроператорами цены на все направления остаются, в большинстве, на уровне цен раннего бронирования. Т.е. условно, тур на отдых в Турцию на октябрь месяц сейчас стоит столько же, сколько он стоил в начале марта, до начала карантина. Авиакомпании охотно дают промо-цены, как на ближайшие месяцы, так и на более дальние даты, - говорит директор туристической компании "Тревел Хит" Анастасия Мельникова.

Туризм всему голова

Есть страны, для которых туризм - одна из ключевых сфер формирования ВВП, да и вообще главная движущая сила государственной машины.

По всему миру в туристической сфере работают около 330 миллионов человек, и пандемия коронавируса означает, что примерно каждый десятый из этих людей может потерять свое рабочее место.

Об убытках таких стран, как Мальдивы, Греция, Таиланд, Турция можно только задумываться. Как же все они будут "выкручиваться"? Ведь от части, от их решений будут зависеть и планы на лето для украинского туриста. Повторюсь, от части.

Так вот. Здесь пока все очень сложно. Каждая страна пытается каким-то образом начать курортный сезон, пусть с опозданием, пусть частично, но все же запустить в работу прибрежные отели и рестораны.

Турция

Традиционно самая популярная страна летнего отдыха среди украинцев в этом году точно уже не будет такой "традиционной". Извечный турецкий "all inclusive" в этом году будет отсутствовать. Все из-за пандемии коронавируса. Очевидно, что "шведские столы" и бары с выпивкой могут сыграть злую шутку с турецким туристическим бизнесом. Именно во избежание подобных рисков турки решили изменить своим традициям.

Скорее всего, власти обяжут отели внести определенные изменения в привычные формы питания в виде шведского стола, заменив его на ресторанную форму - по меню, так называемую a'la carte систему, свойственную до сих пор для отелей сегмента luxury. Насколько это сработает и приживется - покажет время. Так же планируется существенно сократить массовые развлекательные мероприятия на территории отелей, ввести зонирование по территории для максимального дистанцирования туристов, - говорит директор туристической компании "Тревел Хит" Анастасия Мельникова.

Изменения коснутся не только питания и обслуживания, но и трансферов, а также музеев, ресторанов, отелей - их переоборудуют так, чтобы сохранялся принцип дистанции. А туристические автобусы будут постоянно дезинфицировать.

Местные власти обещают открыть курортный сезон уже с этого месяца. Но, сначала для внутреннего туризма. А уже с августа – для иностранцев.

Египет

Там - похожая ситуация. В стране уже открыли часть отелей, но только для "своих". При чем, в доступе лишь половина номеров. Это делают для увеличения дистанции и уменьшения плотности заселения.

На туристическую отрасль страны приходится 12% - 15% ВВП . Ее закрытие означает для Египта потерю коло 1 миллиарда долларов ежемесячно.

Евросоюз

А вот здесь - самое интересное. С одной стороны, курортные страны по типу Греции, Болгарии, Хорватия и Кипра заявляют о готовности принять туристов, как внутренних, так и из-за рубежа. Но, с другой стороны, они в заложниках стран-лидеров ЕС. Ведь именно от решения внутри Германии и Франции зависит, будут ли открываться границы.

Еще до пандемии коронавируса, доля туризма составляла примерно 10% ВВП Евросоюза. Но, например, для Греции, или Мальты, она составляла до 25%. По данным Еврокомиссии, за один курортный сезон, Испании удавалось зарабатывать до 145 миллиардов евро. Кстати, и в Италии, и в Испании уже заявили, что открывать свои границы не будут до 2021 года. Этот фактор сильно ударил не только по этим странам, но и по украинскому туристическому бизнесу. Турагенства массово перебронируют даты уже купленных заранее путевок.

Люди, которые купили путевки, находятся в подвешенном состоянии и так же, как и мы, ждут хороших новостей. Многие туроператоры и объекты размещения готовы перенести отдых клиентов, которые уже купили путевки, на 2021 год, на аналогичные даты с сохранением всех параметров тура и без изменения стоимости. Так же туристы могут выбрать для себя любое другое направление, предложенное туристическим оператором.

"Деньги мы не возвращаем, поскольку мы ими не владеем. Все средства, полностью или частично оплаченные за услуги, были перечислены туроператорам. Туроператоры эти деньги перечислили в качестве предоплаты за услуги авиакомпаниям, объектам размещения, транспортным компаниям", - говорит директор туристической компании "Тревел Хит" Анастасия Мельникова.

Чехо-Хорватия

Да, именно так. Сейчас эти две страны, пожалуй, одни из самых главных "туристических" союзников. Обе страны настаивают на открытии границ. Чехия даже готова создать так называемый транспортный коридор к Хорватии. Тем самым, откроют и свои отели, и Хорватии помогут обойти блокаду границ. Кстати, этот своеобразный "новичок" Евросоюза, в последнее время, набирает все больше очков среди европейцев, как хороший морской курорт. Но в этом году балканская страна может потерять 75% своего туристического дохода.

Если "коридор" таки удастся открыть, можно будет спасти туристическую отрасль не только Хорватии, но и Словении, Боснии и Герцеговины, а также Черногории.

Зеленый свет на вылет

Но смогут ли добраться к этим курортам? Вопрос пока открытый. Ведь когда планируют возобновлять авиасообщение - неизвестно. По словам Министра иностранных дел, Дмитрия Кулебы, до конца лета полноценное авиасообщение не возобновят.

Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет, - говорит глава МИД Дмитрий Кулеба

Продажи падают, клиентов все меньше

Отмена авиасообщения, да и вообще любого, скажем так, "общественного" транспорта за границу, закрытие КПП, но, самое главное, широкое распространение пандемии на Западе - все это серьезно ударило по туристическому бизнесу в Украине. Продажи падают, при чем, стремительным темпом.

А дальше - цепная реакция. Нет бронирований - нет денег. А нет денег - нет зарплат. В итоге, многим туристическим агентствам пришлось даже сократить штат, или, в лучшем случае, отправить сотрудников в отпуск за свой счет.

"Продажи достигли нуля. Персонал в основном был уволен или отправлен в отпуск. Туроператоры говорят, что у них появились заявки, 5-10 в неделю, и то преимущественно на 2021. Хотя обычно у операторов за это время в тысячи раз больше заявок ", - говорит соучредитель сети туристических агентств "ХО" Сергей Куделько.

На данный момент офис компании закрыт. Сокращений нет. Штат фирмы ждет открытия границ и возобновления работы, - говорит директор туристической компании "Тревел Хит" Анастасия Мельникова.

И подобная остановка почти всей туристической отрасли, начиная от мелких туристических агентств и заканчивая большими компаниями, тянет за собой огромные финансовые потери бюджета страны. Только за этот год, Украина недополучит полтора миллиарда гривен. Так посчитали в Министерстве культуры и информационной политики. Но может быть и больше! Ведь туристический бизнес в нашей стране, как и другие виды предпринимательства, находятся в тени. Поэтому посчитать точно, сколько же недополучит бюджет в 2020-м невозможно. Известно, что официальная доля туризма в ВВП страны от 1,5% до 3%. Но, по неофициальным данным, она может быть больше - до 7%.