Коли будуть гроші від МВФ? Про це в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

- Ваш прогноз - чим закінчиться нинішня епопея з МВФ? Чи будуть транші в цьому році або все ж таки доведеться обійтись без грошей від Фонду?

- Они оказались неготовыми к эпидемии, у них нет быстрого механизма реагирования на помощь мира всего, который оказался в форс-мажоре. Надо менять подход в работе с МВФ. Каждая страна сегодня защищает сама себя, надо более жестко отстаивать наши национальные интересы, проводить реструктуризацию, переносить выплаты, а все деньги, которые есть в стране, направлять на борьбу с эпидемией и поддержку наших людей.

- Найбільш помітна політична подія цього тижня - рішення про зупинку другого етапу медреформи у варіанті Уляни Супрун. Що ви думаєте про це рішення? Та чи розумієте, які конкретно зміни у реформу хоче внести чинний міністр?

- На самом, наши позиция относительно медицинского геноцида была еще 2 года назад, когда стало ясно куда этот руководитель ведет медицину, она ее уничтожала. То, что с 1 апреля должны были быть уволены 50 тысяч врачей и закрыться 300 больниц - это как раз тот путь, по которому она вела. Я считаю, одновременно с ней, вину делят и президент Порошенко, который ее покрывал, и премьер-министр, который на тот день был руководителем правительства. Вместе они вели страну в медицинскую пропасть.

То, что медицина оказалась не готова к эпидемии – это их вина. Сегодня абсолютно понятно, что надо увеличивать финансирование медицины. Это делает весь мир. Давать больше зарплаты врачам.

- Чи зможе влада без збоїв реалізувати зміни до медреформи, якщо навіть 300-відсоткову доплату лікарям вчасно не змогли реалізувати? Та хто повинен відповідати за цей зрив виплат?

- Это, в целом, слабость власти, и центральной, и на местах. Потому что деньги выделили на это. Мы проголосовали за то, чтобы эти деньги нашлись. И то, что они не смогли своевременно доставить их до врачей - слабость власти. Они виноваты, начиная от премьер-министра, заканчивая губернаторами. Они обязаны были заплатить врачам, потому что они каждый день рискуют собой.

- Ще одна реформа, зміна якої, як видно, на часі - це реформа енергоринку, що почалась ще у попередні роки. Міністерство енергетики пропонує обмежити виробництво енергії атомними станціями. Критики міністерства кажуть, що це несправедливе рішення, бо атомна енергія - найдешевша. І цей спір потрібно закінчувати, бо можемо отримати розвал енергосистеми. На вашу думку, що конкретно може і повинна зробити влада в цьому питанні?

- Они натворили кучу глупостей до этого, потому что они раздавали разрешение на установку солнечных батарей и ветровых станций без учета энергетического баланса, мощностей. Поэтому, сегодня я абсолютно убежден, что нужно объявлять чрезвычайное положение в энергетике. Нужно делать баланс, который учтет всех производителей, а не только отдавать предпочтение так называемой "зеленой энергетике", цена который выше чем в Европе. Без решительного вмешательства государства, у нас вырастет цена на электроэнергию. А это недопустимо в период карантина.

- Влада вирішила в цьому році не відзначати на державному рівні 9-те травня, пояснюючи це карантином. Як ви оцінюєте таке рішення? Та чи відбудуться все ж завтра якісь офіційні державні заходи?

- Это великий праздник нашего народа, и мы однозначно будем его праздновать. Сегодняшняя власть пытается идти по пути предшественников и уйти от празднования этого дня. Это абсолютно не получится, потому что миллионы людей будут его праздновать. Да, есть ограничения по карантину, и мы будем их выполнять, но каждый человек в душе будет отмечать этот великий праздник, и никто его не перечеркнет и не сможет сломать историю.