Грузія відкликала посла з України! Офіційне формулювання: для консультацій. Так у Тбілісі відреагували на те, що президент Зеленський все ж знайшов, ким призначити Михайла Саакашвілі.

Наразі, при владі в Грузії - опоненти Саакашвілі, і вони дуже емоційно сприймають будь-які хороші новини про колишнього главу своєї держави. Хоча кажуть і те, що дипломатичні відносини з Україною розривати не планують, стратегічне партнерство також хочуть зберегти.

Тож, ким тепер став Саакашвілі? Та як він йшов до цієї посади?

Новина про повернення Саакашвілі в українську політику з'явилася ще у квітні. Тоді президент запропонував колишньому одеському губернатору посаду віце-прем'єра із питань реформ. За два дні Саакашвілі зустрівся зі "Слугами народу". А після - розповів: пропозицію президента приймає.

Міхеіл Саакашвілі:

Надо отодвигать в сторону олигархические и частные интересы и максимально все сделать, чтобы освободить украинский бизнес. Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями. Украине нужна гораздо большая помощь, чем она получает - которая позволит сохранить национальное достоинство и интерес Украины

А ще пообіцяв не сваритися і не скандалити.

І це не просто так. Бо Саакашвілі українці знають як людину епатажну. Фігура в нашій політиці, як його називають, Міхо - добре відома.

Колишній президент Грузії активно підтримував Євромайдан. У 2015 році отримав з рук Порошенка український паспорт, і став губернатором Одеської області.

Втім, далі все пішло за добре відомим сценарієм - з "любих друзів" Саакашвілі та Порошенко перетворилися на затятих ворогів. Міхо звинувачував главу держави у корупції, а правоохоронці відкрили кілька кримінальних справ проти Саакашвілі. Піком конфлікту з командою президента стає словесна перепалка із Арсеном Аваковим на засіданні Нацради з питань реформ. Обоє тоді мало не побилися.

Я не собираюсь чтоб какой-то проворовавшийся министр, какой-то Аваков (кидає склянку) - Я закрываю заседание. - Тварь! - Вор! - Свою страну уже довел! Катись к черту из моей страны! - Я украинец тоже, между прочим! - Нет! - Гастролер! - Говнюк!

Влітку 2017 року Порошенко позбавляє Саакашвілі українського громадянства. Політик тоді був за кордоном. За його поверненням, а точніше проривом - спостерігали світові ЗМІ.

Уже в Україні його кілька разів намагалися затримати. Під час однієї зі спроб Саакашвілі тікав від спецпризначенців СБУ на дах свого будинку. Затримали політика у лютому 2018 року в одному з ресторанів столиці - і депортували.

Міхо вилетів в Європу. І звідти активно підтримував Зеленського, який обіцяв повернути йому громадянство. Вручення політику українського паспорта - стало одним із перших рішень уже Зеленського-президента.

Міхеіл Саакашвілі:

И он вернул. Пацан сказал, пацан сделал.

Саакашвілі повернувся в Україну рік тому. Відтоді неодноразово наголошував: готовий працювати в команді нового глави держави.

Від повернення Саакашвілі в українську політику Зеленського застерігали грузинські дипломати. Пропозицію президента там назвали "недружнім кроком". А сьогодні навіть відкликали свого посла. Бо якщо серед грузинських виборців Міхо і досі має багато прихильників, то серед тамтешніх правоохоронців - навряд чи. На батьківщині проти нього заведено кілька кримінальних справ за підозрою у корупції. А в 2018 році суд у Тбілісі заочно засудив Саакашвілі до 3 років позбавлення волі - за помилування вбивць відомого банкіра.

Та от який вплив Саакашвілі матиме на рішення Володимира Зеленського, як голова виконавчого комітету реформ - питання поки відкрите. Формально, він стане лише радником президента - без серйозних повноважень.

Пропозиція Банкової, випадково чи ні, збіглася зі звільненням головного податківця країни Сергія Верланова та голови Держмитслужби Максима Нефьодова - добре відомих на Заході політиків. На думку деяких журналістів, призначення Саакашвілі дозволило б владі не зіпсувати зв'язки з МВФ, де Саакашвілі добре знають. Тож якими будуть його відносини із Зеленським - невдовзі стане зрозуміло. Та очевидним є те, що в українську політику Міхо таки повернувся.