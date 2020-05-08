Вступительную кампанию в ВУЗы перенесли на август. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

В свою очередь творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления - до вечера 31 августа.

"Министерство образования и науки предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения", - добавили в ведомстве.

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