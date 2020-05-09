Напряжение растет: луганские предприниматели вышли на протесты [ Редактировать ]
В прифронтовом городе Счастье, Луганской области, прошли громкие акции протеста предпринимателей против отношения руководства области к мелкому бизнесу. Ситуация накаляется и в Рубежном, Кременной и Сватово. Сообщают "Украинские Новости"
Луганские предприниматели вышли на протесты с надеждой на возобновление работы. Так как все они оказались в просто катастрофической финансовой ситуации, люди не работают с 18 марта.
"Надеялись начать работать с 1 мая, когда официально разрешили открывать продовольственные рынки, но чиновники областной и местной власти выставляют всяческие препоны. Из 13 рынков области, которые должны были быть открыты, смогли открыться только три. Санитарные требования для начала работы весьма жесткие, и не все смогли их выполнить в полном объеме. Но луганских предпринимателей возмутило, что в супермаркете через дорогу от рынка такие же требования СЭС не выполняются, но магазины работают"
Луганские предприниматели обвиняют губернатора Сергея Гайдая, как минимум - в двойных стандартах, а то, и в целенаправленном лоббировании интересов крупных торговых сетей. Кроме того, в Северодонецке предприниматели опасаются, что рынки не откроют даже после послабления карантина — с 11 мая.
"Удивляет отношение губернатора Гайдая к вопросу открытия рынков и помощи предпринимателям. Накануне он провел онлайн конференцию с представителями малого бизнеса региона, где пообещал всяческую помощь и протекцию. Но уже сегодня, вместо помощи, мы видим со стороны руководства Луганской области только желание "непущать" и запрещать. Ни конструктива, ни консультативной помощи от губернатора нет", жалуются предприниматели.
Напомним, ранее в Киеве на протесты вышли люди с редкими болезнями возмущены действиями МОЗ.
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