Звільнення "незручних" працівників та повна непрозорість у роботі. Корупційні скандали не вщухають на держпідприємстві "Українське Дунайське Пароплавство". При цьому їх ретельно приховують як від журналістів, так і від контролюючих органів. Подробиці - дивіться далі.

"Українське Дунайське Пароплавство" - одна з найбільших судноплавних компаній Східної Європи. Журналісти проєкту "Стоп Корупції" провели низку розслідувань щодо зловживань на держпідприємстві. Проте замість того, щоб відповісти на питання - керівництво почало звільняти тих, хто відкрито критикував нову кадрову політику. У травні, під виглядом оптимізації, звільнили шістьох людей. Лише один із них погодився на інтерв'ю на умовах конфіденційності.

Увольняют людей - именно профессионалов: тех, кто знает и разбирается в очень специфической работе пароходства. Мотив там один: кто критикуют начальство, того и увольняют. О развитии предприятия, фирмы никто там не думает.

Раніше колектив приголомшив новий керівник Олексій Хомяков. Радниками він призначив Андрія Кравцова та Олександра Кравченка. "Стоп Корупції" дізналися: перший є співвласником фірми, що заборгувала пароплавству понад сто вісімдесят тисяч доларів. Другий раніше очолював дочірнє підприємство "Українського Дунайського Пароплавства" у Німеччині і тоді воно втратило державну частку акцій. З'явилися й скандальні дані про заступника Хомякова Павла Яценко. Миколаївські активісти кажуть: раніше він відзначився на залізниці.

Денис Жело, активіст:

В Миколаєві є залізниця, в тому числі депо і миколаївська ділянка "Одеської залізниці". На ній постійно відбуваються розкрадання дизельного палива з тепловозів. Ось він повністю сидів на цій схемі. Про це знали усі в Миколаєві: про те, що Паша Яценко повністю кришує паливний бізнес.

Чи не відбуваються подібні розкрадання і на пароплавстві? Та взагалі: скільки зараз теплоходів, барж та буксирів, які перебувають на балансі УДП? На ці та інші питання могло б прояснити оприлюднення результатів аудиту, який провели торік. Та результати ревізії й досі засекречені.

Я видел результаты этого аудита - там документ страниц на пятьсот и в нем ну очень много интересной информации. Мне понятно, почему не хотят показывать его - особенно журналистам: там описана ситуация реальная в пароходстве, реальные коррупционные схемы, имена и фамилии тех, кто постоянно разворовывал и продолжает разворовывать УДП.

Тим часом, про оновлення флоту, який приносить головний прибуток підприємству, моряки поки що можуть хіба що мріяти.

Андрій Махонін, капітан теплохода "Зеленодольск":

Нет запчастей на ремонт потому что суда у нас не новые, соответственно они не могут работать, не ремонтируясь Деньги на ремонты не выделялись в последнее время практически вообще. То есть как ни задаешь в техслужбе либо в снабжении вопрос - денег нет. Когда - не знаем.

Аби отримати хоч якісь пояснення, журналісти відправили чимало інформаційних запитів як до керівництва УДП, так і безпосередньо до профільного міністра інфраструктури Владислава Криклія, але відповідей й досі немає. ЗМІ та активісти пропонують очільнику провести круглий стіл за участі усіх сторін, щоби відкрито обговорити стан справ на пароплавстві.