Як вплинув карантин на життя тварин у "Фельдман Екопарку" [ Редактировать ]
Карантин вплинув навіть на життя тварин. Але не у "Фельдман Екопарку" на Харківщині. Там робили все, аби навіть під час кризи не обмежувати тварин у їжі.
І гарний догляд та відсутність відвідувачів дали несподіваний результат. Там стався справжній бебі-бум. Хто народився, знає Світлана Шекера.
Усі п'ять тисяч тварин Екопарку не відчули наслідків карантину. Попри економічну кризу, тут знаходили кошти й на їжу, й на утримання тварин.
Олександр Фельдман, меценат, засновник "Фельдман Екопарку":
Это большая работа. Мы занимаем деньги, выкручиваемся, как можем. Продаем часть своей техники. Т.е. в этой ситуации каждый находит свой путь как выжить. И мы благодарны тем людям, которые не оставляют нас, есть люди, которые приходят, берут некоторых животных на попечение. Предположим, тигр съедает в день порядка 10 кг свежего мяса плюс субпродукты. Орангутанг ест цитрусовые, орехи, весь перечень экзотических фруктов. Поэтому это большая работа. Помимо этого, еще существует медицина и так далее, и так далее. У нас в этом году большой бэби-бум. У нас практически все животные, все пары привели потомство.
Маленьке лоша на ім'я Леслі радісно гарцює по зеленій траві Екопарку. Він народився місяць тому, світло-рябий - як його тато, та з небесно-блакитними очима. Це міні-південно-американська конячка, унікальна для України.
Роман Литвин, співробітник кінного комплексу "Фельдман Екопарку":
Необычные для лошади глаза, если смотреть. Как плюшевую лошадку.
З'явилися малюки і в родині хохлатих дикобразів. Їх назвали Чук і Гек. Малі вже залюбки ласують печивом і показують характер.
Світлана Вишневецька, начальниця сектору гризунів і тераріуму "Фельдман Екопарку":
Когда обижаются, начинают топотеть ножками. Начинают показывать свое "фе". Начинают что-то подьедать, что-то вкусненькое, обожают погрызть сухарики, бананчик погрызть, именно ведут себя как взрослые.
І мама, й тато дикобрази опікуються малечею, прикриваються від чужих очей. А от маленьких бурих ведмедиків - довелося вигодовувати людям. Бо молода мама-ведмедиця на ім'я Ліза від них відмовилася.
А двох новонароджених лосенят до "Фельдман Екопарку" волонтери привезли з палаючих лісів чорнобильської зони.
Володимир Сергієнко, ветеринарний лікар "Фельдман Екопарку":
Їм 5 днів, у них ще пуповина не одсохла. Вони вийшли на опушку ліса, побачили чи люди, чи прохожі якісь, що вони шукають мамку, пищать, і за них, потурбувались за них.
Лосенята вже оговталися після переїзду й освоюють територію Екопарку. Тут вони пробудуть до наступної весни, потім їх повернуть у дику природу. Побачити малят можна вже з понеділка. А після повного закінчення карантину - в "Фельдман Екопарку" почнуть працювати літні табори для дітей.
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