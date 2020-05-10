Лето и теплая погода не уничтожает коронавирус и не препятствует его распространению. К такому выводу пришли американские и канадские исследователи. Скорее всего человечеству придется "подружиться" с вирусом, так как он с людьми – навсегда. Об этом сообщает Daily Mail.

Результаты отдельных исследований показывают, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25° снижается с каждым градусом лишь на 1,5%. Именно это и разрушает теорию, что летом коронавирус исчезнет.

"Лето не заставит коронавирус исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали", - сказала профессор Дионн Гесинк.

Ученые Университета Торонто еще в марте проанализировали более 375 тыс. подтвержденных случаев коронавируса в США и Канаде. Они сравнивали влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни. Результаты не показали никакой связи между распространением инфекции и температурой.

Ученые отметили, что единственное, что сможет остановить эпидемию коронавируса – это вакцина.

Напомним, ранее ВОЗ разработали новую стратегию "войны" с коронавирусом.

Как мы ранее сообщали, в лабораториях Германии проводят тестирование нескольких медицинских препаратов украинского производства,