Когда закончится пандемия коронавируса: медики дали ответ [ Редактировать ]
Лето и теплая погода не уничтожает коронавирус и не препятствует его распространению. К такому выводу пришли американские и канадские исследователи. Скорее всего человечеству придется "подружиться" с вирусом, так как он с людьми – навсегда. Об этом сообщает Daily Mail.
Результаты отдельных исследований показывают, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25° снижается с каждым градусом лишь на 1,5%. Именно это и разрушает теорию, что летом коронавирус исчезнет.
"Лето не заставит коронавирус исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали", - сказала профессор Дионн Гесинк.
Ученые Университета Торонто еще в марте проанализировали более 375 тыс. подтвержденных случаев коронавируса в США и Канаде. Они сравнивали влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни. Результаты не показали никакой связи между распространением инфекции и температурой.
Ученые отметили, что единственное, что сможет остановить эпидемию коронавируса – это вакцина.
Напомним, ранее ВОЗ разработали новую стратегию "войны" с коронавирусом.
Как мы ранее сообщали, в лабораториях Германии проводят тестирование нескольких медицинских препаратов украинского производства,
по теме
Без такси: Uber планирует уволить более 3 тысяч сотрудников
Международная компания Uber заявила о возможном сокращении штата
В Украине стартовала разработка препарата от COVID-19
В Украине начинаются клинические исследования украинского лекарственного препарата от коронавируса
Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 522 новых случая коронавируса
Послабление карантина: что разрешат украинцам с 11 мая
С 11 мая в Украине послабят карантинные меры. Давайте разберемся, какие услуги будут доступны для жителей страны уже с понедельника