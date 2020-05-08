ВОЗ разработали новую стратегию "войны" с коронавирусом [ Редактировать ]
Специалисты Всемирной организации здравоохранения раскрыли план борьбы с пандемией COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
По их словам, Организация увеличила бюджет до 1,7 миллиардов долларов для разработки вакцин и препаратов, которые помогут снизить риск заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", - отмечается в сообщении.
Известно, что полный список всех последующих действий ВОЗ будет опубликован в скором времени на сайте Всемирной организации здравоохранения.
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