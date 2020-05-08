Специалисты Всемирной организации здравоохранения раскрыли план борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

По их словам, Организация увеличила бюджет до 1,7 миллиардов долларов для разработки вакцин и препаратов, которые помогут снизить риск заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", - отмечается в сообщении.

Известно, что полный список всех последующих действий ВОЗ будет опубликован в скором времени на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также, в Украине продолжает расти число инфицированных коронавирусом, вопреки прогнозам МОЗ о снижении эпидемии.