Четверо українських армійців поранені цієї ночі на Сході. Окупанти обстріляли околиці Оріхового з протитанкового ракетного комплексу. Воїнів одразу доставили до госпіталю, їхній стан задовільний, - повідомили у штабі Об'єднаних сил.

Загалом, за добу бойовики 7 разів порушували режим тиші. Тричі російські найманці відкривали вогонь по оборонцях Авдіївки. Окупанти застосовували потужні міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З настанням весни нашим захисникам доводиться бути більш уважними, бо у зелені диверсантам легше замаскуватися.