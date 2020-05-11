Окупанти обстріляли околиці Оріхового з протитанкового ракетного комплексу [ Редактировать ]
Четверо українських армійців поранені цієї ночі на Сході. Окупанти обстріляли околиці Оріхового з протитанкового ракетного комплексу. Воїнів одразу доставили до госпіталю, їхній стан задовільний, - повідомили у штабі Об'єднаних сил.
Загалом, за добу бойовики 7 разів порушували режим тиші. Тричі російські найманці відкривали вогонь по оборонцях Авдіївки. Окупанти застосовували потужні міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З настанням весни нашим захисникам доводиться бути більш уважними, бо у зелені диверсантам легше замаскуватися.
"Зеленка" як піднялася, то потяжче. Практически видимость упала и можуть підлазити до позицій.
по теме
Бойовики застосували на Донбасі бойовий безпілотник
Пішов вже сьомий рік кремлівської воєнної агресії на Донбасі - російські найманці продовжують вбивати українських солдатів та обстрілювати мирні квартали українських селищ
Щоденні обстріли: під Новоолександрівкою зросла ворожа активність
Маленьке село Новоолександрівка - населений пункт на самій лінії вогню. Нині тут лишилося десятка півтора мирних жителів - переважно пенсіонерів, які обробляють городи і вже й не реагують на звуки стрілянини
На Донбасі поранили українського військовослужбовця
Один український захисник поранений під час ворожого обстрілу на Донбасі
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
Російські найманці атакували наші позиції поблизу Невельського та Богданівки, а також оборонців Павлополя, Мар'їнки, Авдіївки та Кримського
На Донбасі поновилися ворожі обстріли
Російські найманці застосовували міномети 120 і 82 калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю