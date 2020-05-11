Майже тисячу випадків зараження на COVID-19 зафіксували в Білорусі впродовж останньої доби, - така невтішна тенденція у сусідній країні зберігається близько п'яти днів поспіль.

Загальна кількість інфікованих там близько 23 тисяч осіб. Попри це, офіційний Мінськ відмовляється запроваджувати в країні карантин та обмежувальні заходи. А 9 травня в Білорусі провели парад до Дня перемоги - у ньому взяли участь понад три тисячі військових, прикордонників, рятувальників та правоохоронців.