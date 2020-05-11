Дружественный огонь: иранский эсминец расстрелял собственное судно [ Редактировать ]
В Иране во время учений произошел трагический инцидент, приведший к человеческим жертвам.
Об этом пишет The New York Times.
По информации, эсминец Jamaran по ошибке запустил противокорабельную ракету в корабль поддержки Konarak, который затонул после полученных повреждений.
Отмечается, что в результате ракетного попадания мгновенно погибли от 20 до 40 человек и десятки получили ранения разной тяжести.
Известно, что трагедия произошла в Оманском заливе.
Ранее мы писали о том, что военный корабль морских сил НАТО протаранил танкер у берегов Норвегии. Врезультате инцидента пострадали моряки.
по теме
Китай запустил ракету с прототипом пилотируемого космического корабля (видео)
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" может доставлять на низкую околоземную орбиту до 22 тонн груза. Планируется, что с ее помощью будут доставлять модули для китайской орбитальной станции.
Умер известный американский актер
Актеру Сэмe Ллойдe было 56 лет - он умер от рака
Несметные богатства: в Средиземном море обнаружили сокровища
На дне находились 12 кораблей
Авиакатастрофа МАУ: иранские власти судят активистов митингов
В Иране судят активистов, выходивших на митинги после крушения самолета МАУ
В Винницкой области в ДТП погибли военные
По предварительной информации, водитель не справился с управлением