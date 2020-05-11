В Иране во время учений произошел трагический инцидент, приведший к человеческим жертвам.

Об этом пишет The New York Times.

По информации, эсминец Jamaran по ошибке запустил противокорабельную ракету в корабль поддержки Konarak, который затонул после полученных повреждений.

Отмечается, что в результате ракетного попадания мгновенно погибли от 20 до 40 человек и десятки получили ранения разной тяжести.

Известно, что трагедия произошла в Оманском заливе.

Ранее мы писали о том, что военный корабль морских сил НАТО протаранил танкер у берегов Норвегии. Врезультате инцидента пострадали моряки.