Google прислала клиенту десять новых смартфонов вместо одного [ Редактировать ]
Мужчина заказал в Google один смартфон Pixel 4 на 64 ГБ по цене 499 долларов (13,395 гривен). Однако, когда пришла посылка, он обнаружил в ней десять смартфонов общей стоимостью примерно в 5 тысяч долларов (134,195 тысяч гривен).
Об этом пишет ferra.ru.
"У мужчины, конечно, появились мысли о том, чтобы оставить все смартфоны себе. Однако голос совести (и жены) заставил героя передумать и отправить лишние устройства назад компании", - говорится в сообщении.
Однако, и здесь Google ошиблась и насчитала только восемь лишних девайсов. Впрочем, позже это недоразумение исправили.
Отмечается, что компания осуществляет подобную ошибку не впервые.
Ранее сообщалось, что пожарному по ошибке перевели 8 миллионов долларов.
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