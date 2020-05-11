Мужчина заказал в Google один смартфон Pixel 4 на 64 ГБ по цене 499 долларов (13,395 гривен). Однако, когда пришла посылка, он обнаружил в ней десять смартфонов общей стоимостью примерно в 5 тысяч долларов (134,195 тысяч гривен).

Об этом пишет ferra.ru.

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"У мужчины, конечно, появились мысли о том, чтобы оставить все смартфоны себе. Однако голос совести (и жены) заставил героя передумать и отправить лишние устройства назад компании", - говорится в сообщении.

Однако, и здесь Google ошиблась и насчитала только восемь лишних девайсов. Впрочем, позже это недоразумение исправили.

Отмечается, что компания осуществляет подобную ошибку не впервые.

Ранее сообщалось, что пожарному по ошибке перевели 8 миллионов долларов.