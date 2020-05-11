Іран запустив ракету у свій же військовий корабель. Щонайменше 19 іранських моряків загинули, ще 15 травмовані внаслідок так званого дружнього вогню.

Інцидент стався біля Ормузької протоки, де іранські кораблі проводили військові навчання. Есмінець випробовував протикорабельні ракети і поцілив у катер, який встановлював на воді мішень. За повідомленням місцевих ЗМІ- причина трагедії в тому, що під час залпу судно опинилося надто близько до цілі. Катер пришвартували біля берега, постраждалим надають допомогу.