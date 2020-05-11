Між тим, Київ вийшов у лідери за кількістю нових інфікованих. У столиці за добу захворіли 66 людей. До лікарень доправили 26 пацієнтів, решта лікується вдома під наглядом лікарів.

Загалом у столиці вже майже 1900 хворих на COVID-19. Міський голова Віталій Кличко попередив: якщо динаміка захворювань і надалі зростатиме, послаблення карантину може спричинити новий спалах інфекції. І тоді доведеться запроваджувати ще суворіші обмеження.