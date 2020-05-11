У Чехії влаштували арт-фестиваль у незвичному форматі [ Редактировать ]
У чеській столиці попри карантинні обмеження влаштували арт-фестиваль. Утім у дещо незвичному форматі. Відвідувачам запропонували слухати концерт зі своїх автівок. Як усе було - дивіться самі.
Ось так на одній із площ Праги люди зібралися на вуличному арт-фестивалі. Зазвичай тут артисти виступають перед натовпом відвідувачів, утім, цього разу через ситуацію довкола коронавірусу майданчик для фанатів більше схожий на автомобільну стоянку.
Через карантинні обмеження, які діють у Чехії, масові зібрання заборонені. Щоби фестиваль усе ж відбувся, організатори вирішили запускати людей лише на автівках. На майданчику автомобілі розташували на відстані один від одного - задля забезпечення соціального дистанціонування. Незважаючи на труднощі, організатори радіють, що заплановане шоу таки вдалося.
Якуб Ведрал, організатор фестивалю:
Це надзвичайно! Ми видихнули з полегшенням, спостерігаючи за цим дійством. Коли настане час, ми знову радітимемо довгим чергам людей при вході. Сьогодні уперше я переживаю такі емоції щодо свого проекту.
Музиканти ж дякують організатором за участь у фестивалі та кажуть - в таких умовах вони виступають - також уперше.
Кейн, музикант:
Ми ніколи не грали перед автомобілями. Це абсолютно новий досвід.
Тож і замість звичайних оплесків, виконавці почули від публіки незвичайну подяку.
Відвідувачі у захваті, кажуть - дуже задоволені можливістю так провести своє дозвілля.
Мартин Новоградський, відвідувач фестивалю:
Усе просто чудово. Ми не сидимо вдома, а слухаємо музику наживо на вулиці. Все круто.
Тож навіть попри те, що гуляння в країні поки що обмежені, чехи не розчаровуються та кажуть - обов'язково повернуться до свого звичного ритму життя.
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