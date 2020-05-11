Литва и Польша ослабили ограничения на границе [ Редактировать ]
Стало известно, что Литва и Польша согласовали взаимное ослабление ограничений на государственной границе для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает Delfi.
Так, с 11 мая польские и литовские работники, предприниматели и студенты смогут по необходимости пересекать контрольно-пропускные пункты на польско-литовской границе. Уже сегодня на границе откроется больше КПП.
Для пересечения границы необходимо будет предъявить документ, подтверждающий цель поездки: трудовой контракт, бизнес-удостоверение, документ компании или справку из учебного заведения.
Кроме того, по договоренности между странами данные лица не должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
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