Украина в ООН заявила о нарушении минских соглашений на Донбассе [ Редактировать ]
Стало известно, что постоянное представительство Украины в ООН заявило о нарушении минских договоренностей российскими вооруженными формированиями на Донбассе и призвало прекратить огонь. Об этом сообщается на странице представительства в Facebook.
Так, в украинском представительстве отметили, что лишь 10 мая оккупационные силы ранили 4 украинских военнослужащих.
"Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями оружие", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинское представительство обратилось к России с призывом прекратить огонь на Донбассе.
"Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать призыв генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и заставить замолчать оружие на востоке Украины", - заявили в представительстве.
Ранее мы писали, что на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили автомобиль боевиков.
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