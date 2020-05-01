В зоне проведения боевых действий на востоке Украины украинские военнослужащие с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили грузовик, который подвозил боеприпасов на позиции боевиков. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Машину сепаратистов бойцы ВСУ расстреляли 29 апреля в Луганской области.

"На днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения", - сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

Наибольшее число провокаций зафиксировано в районе населенных пунктов Павлополь, Пески, Авдеевка, Новотошковское, Новоалександровка, Новозвановка, Ореховое и Хутор Свободный.

30 апреля потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины не было. По данным разведки, 30 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух боевиков и еще трех ранили.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщает штаб.