Російську агресію проти України обговорять сьогодні в радбезі ООН, на спеціальному засіданні з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни.

Як повідомив речник Постійного представництва України при Організації Олег Ніколенко, учасники засідання вважають поведінку кремля спробою переглянути результати Другої Світової, "зруйнувавши післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права".

Україна нині, як і 75 років тому, як ніхто інший, відчуває на собі наслідки такої загарбницької політики, - наголосив дипломат.

Близько 70 учасників, зокрема півсотні міністрів закордонних справ спілкуватимуться онлайн через карантинні заходи.