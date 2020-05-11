Сенсор, який рятує життя. Німецькі вчені пропонують видавати хворим на коронавірус, які лікуються вдома, спеціальні датчики. Ці пристрої будуть постійно моніторити стан інфікованих і передавати інформацію лікарям. Щоб ті могли вчасно госпіталізувати людину.

Домашня ізоляція під постійним наглядом медиків. Німецькі вчені пропонують цілодобово моніторити стан здоров'я хворих на коронавірус, які лікуються вдома. Особливо, якщо ці пацієнти - у групі ризику. Тобто, старші за 60 років.

Георг Шмідт, професор університетської клініки Мюнхена:

Коли пацієнти почуваються більш-менш добре і їх відправляють на домашню ізоляцію, починається критична перехідна фаза. Їм може стати краще або гірше. У разі погіршення самопочуття, важливо не пропустити цей момент. Адже з досвіду Китаю та Південної Кореї ми знаємо: чи зможе людина побороти недугу залежить від того, в якому стані її ушпиталили. Якщо стан літніх пацієнтів настільки поганий, що їх доводиться підключати до апарату штучної вентиляції легень, то прогнози щодо одужання погані. 90 відсотків не виживають.

Стежити за станом здоров'я таких пацієнтів вчені пропонують за допомогою спеціального сенсора. Схожого на слуховий апарат. Пристрій може збирати дані про температуру тіла, тиск, баланс кисню в крові і помічати проблеми з диханням.

Георг Шмідт, професор університетської клініки Мюнхена:

Цей сенсор кожні 15 хвилин аналізує основні життєві показники хворого, кожні шість годин проводить більш ґрунтовний моніторинг стану організму. Усі дані надсилаються на спеціальний сервер, доступ до якого мають лікарі. Тобто, за допомогою цього моніторингу медики можуть одразу побачити, що людині стало гірше і її треба терміново забирати у лікарню.

Наразі сенсорну систему моніторингу тестують на добровольцях. Взяти участь в експерименті зголосилися більше тисячі хворих на COVID-19.

Георг Шмідт, професор університетської клініки Мюнхена:

Наша система моніторингу цікава тим, що для неї не потрібно розбудовувати додаткову інфраструктуру. Ми використовуємо технології, які доступні усім. Сигнал від сенсора передається на центральний сервер за допомогою bluetooth у зашифрованому вигляді. І лікарі мають змогу у будь-який момент дистанційно оцінити стан пацієнта.

Вчені сподіваються, що система моніторингу допоможе вчасно приймати рішення про госпіталізацію пацієнтів. А отже, і рятувати життя.

Хворих на коронавірус у Німеччині госпіталізують тільки у разі серйозних проблем із диханням. В усіх інших випадках, інфіковані лікуються вдома, на самоізоляції. До прикладу, у Берліні до лікарень доправляють лише кожного п'ятого хворого.