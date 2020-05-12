Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией относительно борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter Госдепартамента США.

Помпео заявляет, что его высказывания не связаны с политикой, так как речь идет о жизни американцев.

"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности людей. Наши правдивые высказывания и призывы к прозрачности не связаны с политикой, обвинением или запугиванием. Речь идет о спасении жизни американцев. Нам необходимо, чтобы страны своевременно обменивались надежными данными", - заявил Помпео.

Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.