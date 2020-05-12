За фахом прокурор. За покликанням митець. У Запоріжжі військова юристка так захопилась виготовленням авторських жіночих прикрас, що вже розмірковує над зміною професії. Усі подробиці - у наших кореспондентів.

Це я називаю галерея слави імені мене. Тому що тут знаходяться всі мої конкурсі роботи.

Брошки, кольє та інші екстравагантні прикраси. Все це Ірина Шевченко виробляє своїми руками вже протягом семи років. Відтоді, як пішла у свою першу декретну відпустку. В якусь мить, каже жінка, - вона зрозуміла, - звичайну вишивку бісером можна перетворити на щось більше.

Ірина Шевченко, майстриня-вишивальниця:

Чомусь всі сприймають от бісер, прикраси, вишивку, це як сиджу там собі вдома, якась мама в декреті, вишиваю собі там якісь картинки. І вішаю на стіни. Насправді ні. Це мистецтво.

Поки чоловік допомагає по господарству та порається з двома дітьми.

Ґудзик можу пришити. На цьому, на цьому мабуть все.

Жінка повною мірою реалізовує творчі ідеї. З бісеру, канителі та стразів вишиває нову брошку. Спеціальною, армованою ниткою.

Для того, щоб виключити можливість того, що якийсь камінчик відірветься, або щось розсиплеться.

Кожна робота починається із авторського ескізу - каже Ірина. Ретельно підбирається все. Від матеріалів до форми і кольору. Все це майстриня називає кутюрною вишивкою справжніх прикрас для повсякдення.

Ірина Шевченко, майстриня-вишивальниця:

Ми таким чином зруйнували такий міф, що прикраси це для якоїсь тільки особливої події, або нагоди. Зовсім ні. От можна надягнути цю прикрасу, і створити собі особливий настрій. Просто зранку встала, одягнулася і гарна.

За фахом юрист, лейтенант запасу, Ірина раніше працювала у військовій прокуратурі Тернопільської області. Та знову вдягати форму, коли вийде з декрету, не збирається. Хіба що ось це кольє з еполетами, жартує жінка.

Я думаю, ви зрозумієте суть.

За роки такої, домашньої творчості, в Ірини з'явилася ціла армія прихильників її мистецтва. Зараз проводить різноманітні майстеркласи по інтернету. А як скінчиться пандемія, планує поїхати в Париж. Повчитися майстерності у справжніх кутюр'є. Аби потім, тут, в Україні, відкрити власний салон дизайнерських прикрас.