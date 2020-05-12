Самая холодная ночь: в Украине "ударят" заморозки [ Редактировать ]
В ночь на 13 мая в Украине "ударят" заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
Наибольшая вероятность таких неприятных сюрпризов на севере страны, Западе, а также в центральных районах.
Холодный воздух обусловлен атмосферным фронтом, но вскоре на территорию страны ворвется антициклон, который принесет нам теплые градусы.
Завтра, 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место придет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Карта 2. Температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта.
13 мая, в Украине будет от +13 до +17 градусов тепла. В Киеве будет хорошая и солнечная погода, без осадков.
Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, от + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможны заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов.
14 мая в Киев вернуться осадки, но уже без заморозков, днем похолодает всего на несколько градусов.
Ранее мы писали о том, что в Украине резко ухудшится погода.
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