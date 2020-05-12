В ночь на 13 мая в Украине "ударят" заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Наибольшая вероятность таких неприятных сюрпризов на севере страны, Западе, а также в центральных районах.

Холодный воздух обусловлен атмосферным фронтом, но вскоре на территорию страны ворвется антициклон, который принесет нам теплые градусы.

Завтра, 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место придет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Карта 2. Температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта.

13 мая, в Украине будет от +13 до +17 градусов тепла. В Киеве будет хорошая и солнечная погода, без осадков.

Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, от + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможны заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов.

14 мая в Киев вернуться осадки, но уже без заморозков, днем ​​похолодает всего на несколько градусов.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко ухудшится погода.