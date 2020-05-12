Віртуальні переговори Меркель та Шмигаля мали відбутися ще наприкінці квітня

Віртуальне знайомство. Прем'єр Денис Шмигаль провів перші переговори з Ангелою Меркель. В режимі відеоконференції. Як повідомляє офіс німецького канцлера, політики обговорили процес реформ в Україні, боротьбу з корупцією та ситуацію на Сході України.

Крім того, Меркель пообіцяла подумати, чим Німеччина може допомогти Україні в боротьбі з пандемією коронавірусу. Нагадаю, віртуальні переговори Меркель та Шмигаля мали відбутися ще наприкінці квітня.

Але на прохання німецької сторони та з міркувань планування - їх перенесли.