Денис Шмигаль провів перші переговори з Ангелою Меркель [ Редактировать ]
Віртуальне знайомство. Прем'єр Денис Шмигаль провів перші переговори з Ангелою Меркель. В режимі відеоконференції. Як повідомляє офіс німецького канцлера, політики обговорили процес реформ в Україні, боротьбу з корупцією та ситуацію на Сході України.
Крім того, Меркель пообіцяла подумати, чим Німеччина може допомогти Україні в боротьбі з пандемією коронавірусу. Нагадаю, віртуальні переговори Меркель та Шмигаля мали відбутися ще наприкінці квітня.
Але на прохання німецької сторони та з міркувань планування - їх перенесли.
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