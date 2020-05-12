Потужності однієї крилатої ракети достатньо для знешкодження корабля тоннажністю 5 тисяч тонн

У Міноборони продовжують випробовувати ракетні комплекси залпового вогню "Вільха", "Тайфун" і "Нептун". У відомстві переконані - ця зброя невдовзі може стати основним інструментом стримування російської агресії.

Очікується, що найближчим часом новий ПТРК "Нептун" візьмуть на озброєння та почнуть оснащувати підрозділи Військово-морських сил.

Потужності однієї крилатої ракети достатньо для знешкодження корабля тоннажністю 5 тисяч тонн. Усі зразки нового озброєння - українського виробництва.