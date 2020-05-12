"Книжковий арсенал" перенесли на 2021 рік [ Редактировать ]
Перенесли і Одеський міжнародний кінофестиваль - до того ж він відбудеться в онлайн-форматі. Як повідомили організатори, через пандемію 11 кінозахід - проходитиме не в липні, а восени з 25 вересня по 3 жовтня. Окрім онлайн-частини, - запланований і традиційний open-air на Потьомкінських сходах.
А от Мистецький фестиваль "Книжковий арсенал", через пандемію, відбудеться наступного року. Це вже друге відтермінування - спочатку подію планували провести у серпні. Втім, оскільки це міжнародний фестиваль, який щороку збирає понад сотню іноземних гостей та більш ніж 55 тисяч відвідувачів - цього року провести книжковий неможливо.
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