Перенесли і Одеський міжнародний кінофестиваль - до того ж він відбудеться в онлайн-форматі. Як повідомили організатори, через пандемію 11 кінозахід - проходитиме не в липні, а восени з 25 вересня по 3 жовтня. Окрім онлайн-частини, - запланований і традиційний open-air на Потьомкінських сходах.

А от Мистецький фестиваль "Книжковий арсенал", через пандемію, відбудеться наступного року. Це вже друге відтермінування - спочатку подію планували провести у серпні. Втім, оскільки це міжнародний фестиваль, який щороку збирає понад сотню іноземних гостей та більш ніж 55 тисяч відвідувачів - цього року провести книжковий неможливо.